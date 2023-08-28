وزير التموين: مد فترة "الأوكازيون ‏الصيفي" إلى آخر سبتمبر

أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا ‏وزاريًا بمد فترة الأوكازيون إلى الثلاثين من سبتمبر، ونص القرار الصادر من الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال أن عدد المحال المشاركة فى الاوكازيون وصل إلى ١٧٢٠ محال تجارى متنوع مابين ادوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية، مشيرا إلى أن ‏الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار.

وأكد أن ‏التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار كمال إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، وإحداث حالة من الرواج التجارى ويساهم فى تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل انواعها.