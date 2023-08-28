ولي عهد الكويت يتوجه إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 11:54 ص

توجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له اليوم الاثنين، إلى المملكة المتحدة وذلك تلبية للدعوة الموجهة له من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة، وحضور احتفالية مكتب الاستثمار الكويتى فى المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيسه.

ويرافق ولي العهد وفد رسمى يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد حمد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وكبار المسئولين بالدولة.

ومن المقرر أن يشارك ولى العهد فى احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيسه.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل إيفانس، متانة العلاقات مع الكويت في جميع المجالات، والتي تمتد لعقود طويلة من الزمن، واصفا الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بالذكرى التاريخية للبلدين.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تسير على نفس النهج وأكثر بقيادة السفير الكويتي الجديد في لندن بدر العوضي، مؤكدا تعزيز الروابط البريطانية الكويتية ونشاطهما بارز في مجال ترقية التجارة والاستثمار.