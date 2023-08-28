رئيس «تعليم الشيوخ» يعلن دعمه لـ«السيسي» في انتخابات الرئاسة المقبلة

أعرب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد شهور قليلة، وذلك لعدة اعتبارات من أهمها الإنجازات الضخمة التى حققها على مدار التسع سنوات الماضية منذ توليه حكم البلاد، مضيفًا أن الرئيس السيسي أحدث طفرة تنموية كبيرة فى كافة المجالات والقطاعات بالدولة مما يجعلنا حريصين على دعمه لتولى فترة رئاسة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 20230.

وأشار دعبس، إلى أنه بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى كان وما زال يمر بها العالم أجمع خلال السنوات الماضية بسبب تفشى مرض فيروس كورونا ومن بعده الحرب الروسية الأوكرانية إضافة إلى الصراعات الأهلية فى دول الجوار، وما نتج عن ذلك من حدوث أزمة غذاء فى العديد من البلدان الكبرى بسبب نقص سلاسل التوريد، فضلًا عن الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار الطاقة، إلا أن الدولة المصرية بفضل سياستها بقيادة الرئيس السيسي، تمكنت من تحفيف حدة هذه التحديات وتجاوز الكثير منها وحققت انجازات عديدة ودفع عجلة التنمية واستطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نمو بنسبة 4.4% على أساس سنوى فى الربع الأول من العام المالى 2022/2023.

وأوضح رئيس تعليم الشيوخ، أن الرئيس السيسي سعى منذ توليه حكم مصر إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وإحداث نهضة تنموية شاملة من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، التى تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا من بينها التعليم والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية وغيرها من المحاور الهامة التى تخدم الوطن والمواطن.

وأشار دعبس إلى أن الرئيس السيسي كان حريصًا على توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة، وتمثل ذلك فى المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم وأطيافهم وكان فى مقدمة ذلك مبادرة 100 مليون صحة، التى نجحت فى القضاء على فيروس سي نهائيًا وأصبحت مصر من أوائل الدول التى تعلن خلوها من هذا المرض الذى فتك بحياة مئات الآلاف من المصريين على مدار العقود الماضية، وكذلك المبادرات الداعمة لصحة المرأة، بجانب المبادرة الأهم على مستوى العالم وهى «حياة كريمة» والتى تشمل ملايين المصريين فى كافة ربوع الجمهورية ويتم تنفيذها على عدة مراحل، إضافة إلى مبادرة تكافل وكرامة والتى ساهمت فى تحسين حياة الكثير من المصريين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال دعبس: إن خطة الرئيس السيسى لم تقتصر على جانب بعينه فبجانب هذه المبادرات والمشروعات الداعمة للمواطن بصفة مباشرة، كان هناك المشروعات القومية الكبرى التى أصبحث حديث العالم كله، سواء فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين وباقى المدن الجديدة التى تقترب من 40 مدينة ذكية، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعى وغيرها الكثير من المشروعات والانجازات التى تحتاج إلى مجلدات لتسطيرها وتخليدها.