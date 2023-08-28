بالفيديو.. منسقة تأهيل بـ" حياة كريمة": هدفنا ترك أثر طيب وإيجابي في كل بيت

قالت إسراء مجدي، منسقة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة حياة كريمة، إن رؤية مؤسسة حياة كريمة هو ترك أثر طيب وإيجابي وطويل المدى في كل بيت مصري، وذلك بتقديم خدمات رعاية صحية وتعليمية وتمكين اقتصادي ومساعدات مادية وعينية وكل ما يضمن للمواطن المصري العيش الكريم.

وأضافت "إسراء" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الرعاية الصحية أولوية مثل الصحة البدنية ومن هنا جاءت فكرة مبادرة "اتكلم هنسمعك"، والتي استهدفنا فيها كل الفئات من سن سنة ونصف وحتى 45 سنة، واستهدفنا فيها الأطفال والمراهقين والشباب والسيدات وذوي الهمم.

وتابعت، أن المبادرة تقدم خدمات دعم نفسي وإرشاد أسري وتشخيص للاضطرابات التي تصيب الأطفال وتتطلب تدخل سريع أو مبكر مثل اضطراب التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، موضحة أن التوحد تظهر أعراضه منذ بداية سن 3 سنوات ومن سن سنة ونصف تبدأ أعراض التوحد في حالة تأخر الطفل في الكلام، ونقدم التشخيص المبكر للاضطرابات التي من الممكن أن تصيب الأطفال والكشف المبكر عن مشاكل اللغة التي من الممكن أن تكون موجودة لدى الطفل.

وأردفت أن المبادرة تقدم خدمات الدعم والتوعية عن الإدمان سواء الإدمان الإلكتروني أو المخدرات ويكون تشخيص مبدئي للحالات وتحويل الحالات لمراكز مختصة تتلقى خطة علاجية في نطاق المكان الموجودين فيه.