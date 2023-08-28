انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالإسماعيلية.. صور

انتقل المهندس احمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء محمد انيس السكرتير العام للمحافظة، لموقع انهيار أحد المنازل القديمة بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية.

وقال المهندس احمد عصام نائب المحافظ ان المنزل مكون من 3 طوابق قد انهار في الساعات الاولى من صباح اليوم الاتنين.

كما كلف اللواء شريف فهمي بشارع محافظ الاسماعيليه فور سقوط العقار بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والاسعاف والحمله المركزيه للمحافظه في محيط المنطقه المحيطه بالعقار كما كلف الاجهزه التنفيذيه بالتعامل الفورى مع الحادث لرفع الانقاض

وتعود احداث الواقعه بتلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انهيار عقار بمنطقة المحطة الجديدة مكون من 3 ادوار ووجود ضحايا تحت الأنقاض.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي مكان الحادث بالتنسق مع الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة للدفع بمعدات أخري من مجلس مدينة الإسماعيلية الذى دفع ب ٥ سيارات ٣ لوادر وحفار للمساهمة في رفع الأنقاض برئاسه العميد وائل حمزه رئيس مجلس المدينه

وقال شهود نفس المنطقة أن العقار مكون من 3 طوابق ومن المتوقع وجود ضحايا آخرين أسفل الأنقاض فيما يعمل رجال البحث الجنائي علي تحديد هوية المقيمين في المنزل وفحص أماكن ترددهم.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب بدراوي بسيارات إسعاف للتمركز في محيط العقار المنهار تحسبا لخروج اي من المصابين من تحت الأنقاض

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