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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة صباحية مفاجأة لتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة المحلة الكبرى.

وخلال الجولة تفقد رحمي أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع "ميدان المشحمة، شارع المطاعم، شارع الوحدة العربية، شارع جمال عبد الناصر"، موجها بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد المكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة 2842 مترا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

المحلة الكبرى طارق رحمي محافظ الغربية محافظ الغربية مدينة المحلة الكبرى