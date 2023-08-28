بعد تعيينها أمينا عاما للإعلام بـ"المؤتمر".. ماجدة بدوي: السيسي عمل على تمكين المرأة

أصدر الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر ، قرارًا بتعيين الكاتبة الصحفية والإعلامية ماجدة بدوي أمين إعلام حزب المؤتمر .

ووجهت بدوي، الشكر للربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ وجميع قيادات الحزب على تكليفها بهذا المنصب المهم خاصة في تلك المرحلة الهامة ونحن على أبواب انتخابات رئاسية سبق وأعلن حزب المؤتمر دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت ماجدة بدوي، في تصريحات صحفية اليوم ، أنها انضمت لحزب المؤتمر منذ تأسيسه عام 2012 وهي فخورة بالعمل مع كوكبة عظيمة من السياسيين الكبار، مؤكدة أن حزب المؤتمر هو "بيت الخبرة السياسية" وخرج منه أجيال أثرت الحياة الحزبية المصرية والبرلمانية.

وأضافت بدوي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على تمكين المرأة في كافة المناصب، وأن التمكين السياسي للمرأة داخل الأحزاب السياسية أمر هام وضروري إثراء الحياة السياسية والحزبية بالكوادر النسائية، لما تتمتع به المرأة المصرية من عمل دؤوب ونشر الفكر التوعوي حيث إنها تجد صعوبة فى خوض العمل الحزبي والسياسي خلال عقود طويلة، ولكن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تغير هذا المنظور وأصبح الحلم حقيقة نراها على أرض الواقع تتحقق.

وأوضحت بدوي، أن الأحزاب السياسية تشهد مرحلة مهمة جدا من الحراك السياسي، ومرحلة من الديمقراطية لم تشهدها مصر من قبل وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية، ومنها الحوار الوطني الوطني الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الشارع السياسي المصري بمختلف طوائفه سواء أحزاب سياسية ونقابات مدنية أو مجتمع مدني، وألغى جميع الخطوط الحمراء، وكل ذلك بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية والبناء.