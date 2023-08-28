المركز الأمريكي للأعاصير يتوقع وصول العاصفة الاستوائية إداليا إلى جنوب البلاد بعد ساعات

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 10:54 ص

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية "إداليا" وصلت بالقرب من ساحل كوبا أمس الأحد وتستمر في مسارها المحتمل نحو شواطئ جنوب الولايات المتحدة كإعصار قد يضربها في غضون ساعات قليلة.

وذكر المركز في تحديثه - الذي نقلته وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية اليوم الاثنين، أن العاصفة وقفت على بعد حوالي 145 ميلا (235 كيلومترا) قبالة الطرف الغربي لكوبا في الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي وأثارت رياحا تبلغ سرعتها القصوى 60 ميلا في الساعة (95 كم /ساعة).

وشمل تحديث المركز أيضا تحذيرا من الأعاصير في مقاطعة بينار ديل ريو الكوبية. في حين قال خبراء الأرصاد إنهم يتوقعون أن تتحول العاصفة "إيداليا" إلى إعصار غدا الثلاثاء في خليج المكسيك ثم ينحني شمال شرق الولايات المتحدة باتجاه الساحل الغربي لفلوريدا.

ورجح المركز أن تقترب إداليا من ولاية فلوريدا بعد غد الأربعاء برياح تصل سرعتها إلى 100 ميل في الساعة (160 كيلومترا في الساعة)، وفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن مركز الأعاصير. وهذا من شأنه أن يجعله إعصارا من الفئة الثانية.. وحذر من أنه على طول مساحة شاسعة من الساحل الغربي لفلوريدا، يمكن أن يرتفع ما يصل إلى 11 قدما (3.4 متر) من مياه المحيط إلى الشاطئ، مما يثير مخاوف من حدوث فيضانات مدمرة.

وتتعرض أجزاء كبيرة من الساحل الغربي لفلوريدا لخطر ارتفاع مياه البحر إلى الأرض وإغراق المجتمعات عندما تقترب عاصفة استوائية أو إعصار. وقال جيمي روم، نائب مدير المركز الوطني للأعاصير، صباح اليوم إن هذا الجزء من فلوريدا معرض بشدة لخطر العواصف..

