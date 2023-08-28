زراعة الشرقية: الدولة أولت اهتماما كبيرا للمحاصيل الزيتية.. فيديو

قال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تم زراعة حوالي 13.300 ألف فدان سمسم هذا العام، حيث أنه كان مستهدف زراعة حوالي 5 آلاف فدان والسمسم يعتبر من المحاصيل الزيتية المهمة، لأنه يتميز بارتفاع نسبة الزيت في بذوره والتي تتراوح ما بين 50 إلى 60%، كما أن بذرة الزيت تتميز بارتفاع نسبة البروتين فيها وتتراوح من 25 إلى 30%.

وأضاف "نصير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن السمسم من المحاصيل المربحة للفلاح المصري، موضحًا أن محافظة الشرقية من المحافظات ذات المساحة الكبيرة والتي تبلغ نحو مليون و161 ألف فدان، ويوجد بها 3 مناطق إما صحراوية أو أراضي خفيفة أو أراضي ثقيلة.

وتابع أنه يتم تحديد الأماكن التي يتم زراعة السمسم فيها ويكون هناك مستهدف للأماكن التي يزرع فيها، موضحًا أنه يجرى زراعة السمسم في الأراضي الخفيفة والرملية، مثل "فاقوس، أبو كبير، وكفر صقر".

وأردف، مدير عام الزراعة بالشرقية، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا لزراعة المحاصيل الزيتية، مثل السمسم، وفول الصويا، وعباد الشمس، مبينا أن مصر تستورد نحو 97% من الزيوت في الخارج، موضحًا أنه يجرى إنتاج من 600 إلى 800 كيلو، ويباع الكيلو بمبلغ 80 إلى 100 جنيه.