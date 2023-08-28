مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار منزل بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب شخص آخر حصيلة أولية إثر انهيار عقار في محافظة الإسماعيلية، فيما انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انهيار عقار بمنطقة المحطة الجديدة مكون من 3 ادوار ووجود ضحايا تحت الأنقاض.
ووجه اللواء مدير أمن الاسماعيلية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية الى مكان الحادث والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة للدفع بمعدات أخرى من مجلس مدينة الإسماعيلية للمساهمة في رفع الأنقاض.
كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب بدراوي بسيارات إسعاف للتمركز في محيط العقار المنهار تحسبا لخروج أي من المصابين من تحت الأنقاض
وقال شهود عيان أن العقار مكون من 3 طوابق ومن المتوقع وجود ضحايا آخرين أسفل الأنقاض فيما يعمل رجال البحث الجنائي علي تحديد هوية المقيمين في المنزل وفحص أماكن ترددهم.