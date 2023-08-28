"مستثمرو العاشر": مصر أمامها فرص ذهبية للاستفادة من البريكس

قال الدكتور سمير عارف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مصر أمامها فرصة ذهبية بعد الانضمام إلى مجموعة البريكس في ضبط ميزانها التجارى وتقليل الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية في وارداتها.

وأكد عارف، في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاج هما الحل الوحيد للخروج من أزمات مصر الاقتصادية عبر توسيع أفاق التعامل الصناعى مع دول ( الصين وروسيا والهند) وتوطين الصناعة والتكنولوجيا محلياً لدعم عمليات التبادل التجاري بين هذه الدول والتي تمثل عملية الاستيراد منهما عاملاً رئيسياً في الميزان التجارى ، وحتى لا نلجأ لاحقاً إلى البحث عن الروبل الروسى و اليوان الصينى مرة أخرى.

وأشاد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالاهتمام المبكر من القيادة السياسية بالبنية التحتية لمصر وتهيئة المناخ لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتوسع في مشروعات التصنيع واستغلال الثروات المصرية بشكل حقيقى لدفع عجلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

كما أكد عارف أن هذا التجمع يمنح الاقتصاد المصرى ثقة كبيرة يجعلها مركزا استراتيجيا للعديد من الصناعات والمشروعات والنفاذ من خلالها إلى مختلف الأسواق وربط الصين بأفريقيا وتقليل الاعتماد على الدولار وتحسين قوة الجنيه المصرى تدريجيا.