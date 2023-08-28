الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 15 مواطنًا فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت 4 شبان فلسطينيين بالرصاص خلال تواجدهم بمقهى في جنوب مُحافظة "جنين" بشمال الضفة، قبل أن تعتقل ثلاثة منهم.. مشيرة إلى أن المُصاب الرابع حالته خطيرة وجرى نقله إلى مُستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من وسط "بيت لحم" إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، ومن مُخيم "عايدة" شمال بيت لحم، فيما جرى اعتقال أربعة شبان آخرين من بلدة "عارورة" وقرية "بيت ريما" الواقعتين شمال غرب مُحافظة "رام الله" بوسط الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أنه جرى اعتقال أربعة فلسطينيين من مُحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية بعد مُداهمة منازلهم وتفتيشها.