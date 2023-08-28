"الأركان الأوكرانية": قوات الدفاع تواصل عملياتها الهجومية في اتجاه ميليتوبول

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الانين، بأن قوات الدفاع تواصل عملياتها الهجومية في اتجاه ميليتوبول، وتتحصن في المواقع المستعادة لإحكام سيطرتها والتصدي للهجمات الروسية.

ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية للأنباء عن بيان الهيئة القول "أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن سلاح الجو 10 غارات على مجموعات من أفراد القوات الروسية، بالإضافة إلى ضربة واحدة استهدفت أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات كما قصفت القوات الصاروخية والمدفعية مستودع ذخيرة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، و4 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار".

وفي المقابل، شنت القوات الروسية على مدار اليوم 11 هجوما صاروخيا و48 غارة جوية، ونفذ 54 هجوما من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، ونتيجة للهجمات الروسية، سقطت قتلى وجرحى بين السكان المدنيين ولحقت أضرارا بالمباني السكنية والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك 34 اشتباكا قتاليا وقع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي اتجاهي سيفرشتشينا وسلوبوزانشينا، نفذ الروس غارات جوية في مناطق فولفين بمنطقة سومي وأوكيب بمنطقة خاركيف، حيث أطلقت القوات الروسية قذائف الهاون والمدفعية على أكثر من 30 مدينة، بما في ذلك خرينفكا، كليوسي، ليسكيفشتشينا، هريمياتش، وكامين في منطقة تشيرنيهيف؛ خودين، كوستيانتينيفكا، توريا، نوفودميتريفكا، هرابوفسكي، فيليكا بيساريفكا من منطقة سومي وفيتيرينارن، كراسن، أوهيرتسيف، بوداركي، كولوديازني من منطقة خاركيف.

وفي قطاع كوبيانسك نفذ الروس غارات جوية على منطقتي ناديا وتفردوخليبوف بإقليم لوهانسك. تعرضت مدن كاميانكا ودفوريتشنا وسينكيفكا وإيفانيفكا وكيسليفكا وبيريستوف في منطقة خاركيف لهجمات مدفعية وقذائف هاون معادية.

وفي اتجاه أفدييفكا، تعرضت أكثر من 10 مدن، بما في ذلك أوشيريتين، ستيبوف، أفديفكا، سيفيرن، بيرفومايسكي، نيفيلسكي، ومنطقة دونيتسك، لنيران المدفعية.

وفي اتجاه مارينكا، تواصل قوات الدفاع صد القوات الروسية في منطقة مارينكا بدونيتسك، حيث شن الروس غارة جوية على منطقة كراسنوهوريفكا.

وفي اتجاه خيرسون، نفذ الروس غارات جوية على مناطق ميكولايفكا وميكيلسكي وأنتونيفكا في منطقة خيرسون، حيث تعرضت أكثر من 15 مدينة لنيران المدفعية بما في ذلك بيريسلاف وميكوليفكا ولفيف ومولوديجن ودنيبروفسك وبيريهوف.

وأعلن أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون اليوم أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 69 مرة خلال اليوم الماضي، مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين.

وقال بروكودين - في بيان نقلته (يوكرينفورم) - إنه في خلال يوم واحد فقط، أطلق الروس 395 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والدبابات وأنظمة الإطلاق المتعددة والطائرات بدون طيار والطائرات في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في تجمعات المنطقة، وأراضي أحد منتزهات خيرسون.