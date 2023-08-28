وزيرة التجارة الأمريكية: من المهم وجود علاقة اقتصادية مستقرة مع الصين

أكدت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، أهمية أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية علاقة اقتصادية مستقرة مع الصين.

وقالت ريموندو - في تصريح لها خلال زيارتها الحالية للصين - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " من المهم أن تكون لدينا علاقة اقتصادية مستقرة.. أعتقد أننا نستطيع إحراز تقدم إذا كنا مباشرين ومنفتحين وعمليين".. مضيفة أن البلدين يعملان على تبادل جديد للمعلومات من أجل مشاركة أكثر اتساقا.

والتقت ريموندو صباح اليوم الاثنين نظيرها الصيني وانغ وينتاو في بكين، ضمن رحلة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعتبر زيارة ريموندو التي ستستمر حتى الأربعاء المقبل هي الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين يجريها مسؤولون أمريكيون خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد "ريموندو" اجتماعات ثنائية مع المسئولين الصينيين اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، فى بكين قبل أن تتوجه إلى شانغهاي، وسوف ينضم إليها السفير الأمريكي لدى الصين "نيكولاس بيرنز".

وكانت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" قد وصلت إلى /بكين/ في وقت متأخر من مساء أمس /الأحد/ في زيارة تستغرق أربعة أيام بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.