عاصفة تضرب جزيرة مايوركا وتثير هلع السياح

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 10:38 ص

شهدت جزيرة مايوركا السياحية الإسبانية حادثًا مأساويًا بسبب عواصف شديدة ضربتها، ما أدى إلى فرار السياح البريطانيين وغيرهم من الزوار من شواطئها. وقد تسببت هذه العواصف في سقوط أمطار غزيرة وعواصف بردية قوية، وصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 75 ميل في الساعة، مما أدى إلى فيضانات مفاجئة في مناطق متعددة.

في تطور غير متوقع، تطايرت الرياح القوية كراسي الاستلقاء للتشمس والطاولات من فوق الزوار، مما أثار حالة من الهلع والفوضى بين المصطافين. حيث ركض السياح بسرعة لتجنب تصادمهم مع تلك الأشياء المتطايرة والبحث عن مأوى آمن للاختباء من هذه التقلبات الجوية القاسية.

بالإضافة إلى ذلك، وقع حادث اصطدام بحري يرويه العبارة P&O Britannia بسفينة شحن أخرى، مما أسفر عن إصابة العديد من الركاب واحتياجهم إلى العلاج الطبي. السفينة بريتانيا كانت قد انطلقت من ميناء ساوثامبتون في وجهها نحو البحر الأبيض المتوسط، وكان من المقرر أن تتوقف في جزيرة مايوركا قبل أن تستأنف رحلتها إلى قادس وإيبيزا. ومع ذلك، تسببت الرياح العاتية في إخراج العبارة من مكانها واصطدمت بالسفينة الأخرى.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن هذه العاصفة المفاجئة أسفرت عن وقوع ما يصل إلى 80 حادثًا بسبب الفيضانات، مما تسبب في تأثر عدة مناطق وإلحاق أضرار جسيمة.

تظهر هذه الأحداث الطارئة التحديات التي تواجهها المناطق السياحية خلال تقلبات الطقس الشديدة، وتبرز أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الزوار والسكان خلال مثل هذه الظروف الجوية.