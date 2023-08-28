بالفيديو.. مصرع شخصين وإصابة 57 آخرين في انفجارين بمحطة وقود برومانيا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، للحظة انفجار محطة لغاز البترول المسار في كريفيديا بالقرب من بوخارست عاصمة رومانيا، وتسبب الانفجار في مصرع زوجان وإصابة 57 آخرين.

وذكرت الوكالة المعنية بالتعامل مع حالات الطوارئ أنه بعد الانفجار الأول امتد الحريق إلى خزانين للوقود ومنزل مجاور ما تسبب في عمليات إخلاء، وتوقف حركة المرور في محيط دائرة نصف قطرها 700 متر حول المحطة.

وشاركت نحو 25 سيارة إطفاء في العملية، وقالت وزارة الصحة: إنها نقلت العديد من الضحايا المصابين بحروق إلى مستشفيات في بوخارست لتلقي العلاج، وكان أغلبهم من رجال الإطفاء الذين هرعوا إلى المحطة لإخماد حريق الانفجار الأول قبل وقوع الثاني.