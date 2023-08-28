بالصور.. وصول بعثة النادي الأهلي لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النمسا

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 10:08 ص

وصلت منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى استعدادا للسفر إلى النمسا اليوم الاثنين، لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل استعداداً للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ولن يخوض الأهلي مباريات ودية مع إحدى الفرق العالمية في النمسا لأن الفرق الأوروبية الكبرى مشغولة حالياً بمشاركاتها في دوريات بلادها، لذا سيلعب الأهلي مع فريق نمساوي وآخر من خارج النمسا، وقد تكون الوديتان أمام فريقين من النمسا.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي فى الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة، يبدأها بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل فى مدينة الطائف السعودية، ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

وعلمت “البوابة نيوز ” أن قائمة الأهلي الأفريقية ستأتي على النحو التالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

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