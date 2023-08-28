بعثة الأهلي تطير اليوم إلى النمسا استعدادا للموسم الجديد

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النمسا في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الإثنين استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتين وديتين يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر استعدادا للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت “البوابة نيوز ” أن قائمة الأهلي الأفريقية ستأتي على النحو التالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.



استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على اصطحاب 3 مهاجمين فقط في قائمة الفريق بمعسكر النمسا الذي ينطلق اليوم الإثنين.

وتضم قائمة الأهلي المتوجهة إلى النمسا، ثلاثة عناصر فقط في خط الهجوم، وهي: صلاح محسن، ومحمود كهربا، ومحمد زعلوك اللاعب الصاعد.

وفقد الأهلي ثلاثة عناصر هجومية بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد مع تفعيل بند بيع حسام حسن إلى سموحة نهائيا.