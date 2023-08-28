فيتوريا يرفض مواجهة كوستاريكا وديا في أكتوبر

رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عرضاً لمواجهة كوستاريكا ودياً في أكتوبر المقبل، ليستمر البحث عن ودية أخرى تلبى احتياجات فيتوريا بجانب ودية الجزائر التى تم الاتفاق عليها.

وتلقى اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأول وكوستاريكا في أكتوبر المقبل، على هامش تحضيرات الفراعنة لبدء مشوارهم بتصفيات كأس العالم. وعرضت إحدى شركات التسويق على الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مباراة ودية للمنتخب مع كوستاريكا، لكن فيتوريا رفض هذا العرض.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر فى المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس 12 سبتمبر بالقاهرة.

ويدخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، منقوصا من ثلاثة محترفين فى معسكر سبتمبر المقبل، حيث يخوض المنتخب مباراة يوم 8 سبتمبر فى المعسكر المقبل أمام إثيوبيا فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتى حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.