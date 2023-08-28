جهاز المنتخب يتواصل مع "صلاح" لترتيب انضمامه لمعسكر الفراعنة

تواصل الجهاز الإداري لـ منتخب مصر الأول مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، من أجل ترتيبات وصوله إلى مصر للانضمام للمعسكر المقبل في شهر سبتمبر، لمواجهة إثيوبيا وتونس.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب إثيوبيا، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، ثم مواجهة ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر.

وعلمت “البوابة نيوز” أن الجهاز الإداري لمنتخب مصر تواصل مع محمد صلاح والذي أكد لهم أنه سيصل يوم 4 سبتمبر إلى القاهرة من أجل الانتظام في المعسكر عقب مباراة فريقه ليفربول أمام أستون فيلا ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وفي وقت سابق، قال مدير منتخب مصر محمد غرابة، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للبرتغالي فيتوريا في الثانية ظهر يوم الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة؛ للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر شهر سبتمبر الذي ينطلق يوم 4 حتى 12 من نفس ذاته.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها في كوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.