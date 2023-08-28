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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الملياردير تيري جو يعلن عزمه الترشح لمنصب رئيس تايوان القادم

تايوان
تايوان
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أعلن الملياردير تيرى جو مؤسس شركة "فوكسكون" أكبر الشركات المنتجة للإلكترونيات فى العالم اليوم الاثنين، عزمه الترشح لمنصب رئيس تايوان القادم.

وقال جو - حسبما نقلت قناة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "لقد قررت الانضمام إلى السباق الرئاسى لعام 2024".

ويحتاج جو إلى جمع 290 ​​ألف توقيع للتأهل كمرشح مستقل للرئاسة.. وقد نظم خلال الأشهر الأخيرة فعاليات شبيهة بالحملات الانتخابية في جميع أنحاء تايوان.

ومن المقرر أن تجري تايوان انتخابات رئاسية في يناير 2024.. ويعد نائب الرئيس لاي تشينج تي وهو عضو في الحزب الديمقراطي التقدمي الذى تتزعمه الرئيسة تساي إنج وين هو المرشح الأوفر حظا حتى الآن.

 

الملياردير تيرى جو رئيس تايوان القادم