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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير دفاع كييف: استخدامنا لمقاتلات "F-16" سيشكل نقطة تحول رئيسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرح وزير الدفاع الأوكراني،أ ليكسي ريزنيكوف، بأن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 التي وعد بها الغرب كييف يمكن أن يستخدمها الطيارون الأوكرانيون لأول مرة في الربيع المقبل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وقال ريزنيكوف لصحيفة "بيلد الألمانية: "أود أن أقول إن هذا قد يحدث في ربيع العام المقبل، حيث بدأنا دورات تدريبية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا" 

وأضاف أنه من الضروري إعداد البنية التحتية للطائرات في أوكرانيا، مرجحا أن يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل، و"ربما لفترة أطول قليلا".

وادعى ريزنيكوف أن استخدام مقاتلات إف-16 سيشكل "نقطة تحول رئيسية في الصراع"، وأن الوضع سيتغير مع توريد مقاتلات F-16، إذ أن الغلبة الآن للقوات الجوية الروسية، حسب قوله.

وزير دفاع كييف نقطة تحول رئيسية مقاتلات إف 16