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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قتيلان و56 جريحًا نتيجة انفجارين في محطة وقود برومانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 56 آخرون جراء انفجارين في محطة للغاز المسال في كريفيديا بشمال العاصمة بوخارست في رومانيا.


وأفادت السلطات الرومانية في بيان، أن القتيلين زوجان، توفي الرجل بنوبة قلبية فيما توفيت المرأة متأثرة بحروق بالغة أصابتها في الحادث، موضحة أن من بين الجرحى 39 إطفائيًا أصيبوا بالانفجار الثاني الذي وقع بعد الانفجار الأول في موقع المحطة.


من جانبه، أكد رئيس قسم الإسعاف رائد عرفات أن بين الجرحى عنصرين من الشرطة وآخرين من الدرك، وبعض المصابين يعانون حروقًا بالغة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال اثنين من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين إلى الخارج لتلقي العلاج لإصابتهم بحروق خطرة.

قتيلان 56 جريحا انفجارين في محطة وقود رومانيا