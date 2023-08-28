عمال السكك الحديدية البريطانية يضربون عن العمل

شهدت المملكة المتحدة، يوم الأحد، إضراب حوالي 20 ألف عامل في السكك الحديدية، ما تسبب بخفض جدول القطارات في معظم أنحاء البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

ونقلت إذاعة "بي بي سي"، عن النقابات البريطانية قولها، إن الإضرابات ستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد للأجور.

وفي الوقت نفسه، أفادت وزارة النقل البريطانية أنه تم تزويد ممثلي المنظمات النقابية بمقترحات مختلفة بشأن الرواتب، لكنهم لم يكونوا راضين عنها.

وفي 8 أغسطس الجاري، أضرب موظفو مصنع في أيرشاير، حيث يتم إنتاج صواريخ "ستورم شادو" و"بريمستون"، والتي يتم توريدها إلى أوكرانيا، بسبب الأجور غير المرضية.

وفي 10 أغسطس، أعلنت هيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، أن الإضرابات في البلاد كان لها تأثير كبير على عملية تحديد المواعيد والإجراءات.