لأول مرة منذ 2008| الصين تخفض الرسوم على تداول الأسهم

خفضت الصين رسوم ضريبة الدمغة على تداولات الأسهم لأول مرة منذ عام 2008، في محاولة كبيرة لاستعادة الثقة في ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم، وذلك حسبما أذاعت فضائية «روسيا اليوم»، أمس الأحد.

وقالت وزارة المالية الصينية، في بيان الأحد، إنه سيتم تخفيض الرسوم المفروضة على تداول الأسهم بمقدار النصف من 0.1 بالمئة إلى 0.05 بالمئة اعتبارًا من تداولات يوم أمس الأحد، في خطوة تهدف إلى "تنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين"، وتبلغ رسوم الدمغة على تداول الأسهم حاليًا 0.1 بالمئة.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات أيضًا إنه سيتم وضع قيود على وتيرة وحجم إعادة التمويل للشركات التي تبلغ باستمرار عن خسائر مالية والتي انخفضت أسعار أسهمها إلى ما دون مستويات الاكتتاب العام الأولي أو مستويات صافي الأصول، مضيفة أن مطوري العقارات معفون من هذه القاعدة.

وكانت «رويترز» ذكرت، يوم الجمعة، أن السلطات تخطط لخفض الرسوم بما يصل إلى النصف بعد أن انخفض مؤشر رئيسي للأسهم إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر.

وكان رأي شي تشن، مدير صندوق في شركة شنغهاي جيانوين لإدارة الاستثمارات، قبل إعلان القرار "من المرجح أن تعطي مثل هذه السياسة دفعة قصيرة الأجل للسوق، لكن لن يكون لها تأثير كبير على المدى الطويل، و"قد يستمر الانتعاش ليومين أو ثلاثة أيام فقط أو حتى أقصر من ذلك".

ومن المحتمل أن يؤدي تخفيض الضريبة إلى صعود تلقائي في سوق الأسهم الصينية التي تبلغ قيمتها 9.6 تريليونات دولار، والتي تعتبر حساسة للغاية للتحولات السياسية التي تؤثر على سيولة السوق.

وتحاول السلطات تبديد المخاوف بشأن الاقتصاد الناجم عن تراجع سوق العقارات وتخلف الثقة وضعف الإنفاق الاستهلاكي.