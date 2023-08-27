وزير الخارجية البيلاروسي: سيتم النظر في طلبنا للحصول على عضوية "بريكس" بناء على الأولوية

قال وزير خارجية بيلاروسيا، سيرجي ألينيك، اليوم الأحد، إن بلاده تم طمأنتها بأن طلبها للانضمام إلى تجمع "بريكس" سيتم النظر فيه بناء على الأولوية.

وأضاف سيرجي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "نأمل أن يتم النظر في طلبنا في أسرع وقت والذي تم تقديمه رسميا في مايو الماضي.. خلال اتصالاتنا مع الدول الأعضاء في (بريكس) تلقينا وعودا واضحة للغاية بأنه سيتم النظر في طلبنا على أساس الأولوية".

وتابع قائلا "لدينا ما نقدمه لتجمع "بريكس".. وإن التعاون اليوم داخل "بريكس" يركز على قضايا التنمية الاقتصادية المستدامة وإنشاء بدائل أكثر عدالة لأنظمة الدفع الحالية".

وأشار إلى أن توحيد جهود الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة "شنغهاي" للتعاون وتجمع "بريكس" يعطي زخما لعمليات تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

وكانت بيلاروسيا قد تقدمت رسميا بطلب الانضمام إلى تجمع "بريكس" في مايو الماضي.