رسميًا.. مانشيني مدربًا للمنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تعيين المدرب الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني مديرا فنيا للمنتخب السعودي.

ونشر الاتحاد السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو تقديمي للمدرب الإيطالي، حيث أعرب عن تطلعهم لبداية جديدة تحت إشرافه.

وفي تطورات متصلة، كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن توقيع المدرب روبرتو مانشيني على عقد تدريب المنتخب السعودي، وسيستمر العقد حتى عام 2026، وسيتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى 30 مليون يورو.

وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين لوتشيانو سباليتي مديرافنيا للمنتخب الوطني الإيطالي، وجاء هذا القرار بعد استقالة روبرتو مانشيني من تدريب المنتخب الوطني الإيطالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.