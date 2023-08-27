تحت شعار "براحتك"... مدينة مصر تبتكر مفهومًا جديدًا لاقتناء العقار من خلال منصتها "طوبة"

“طوبة” تسهل عمليات الشراء والاستثمار في الوحدات العقارية بأنظمة سداد تناسب جميع العملاء

أطلقت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، منصتها "طوبة" كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تناسب العملاء.

تعتمد “طوبة” على مرونة السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى ١٠ سنوات وبدون شيكات بنكية، وسوف يتم تطبيقها لأول مرة في مشروع إيلان في سراي بالقاهرة الجديدة.

وتعد منصة طوبة أول منصة إلكترونية لامتلاك العقار من خلال منظومة رقمية حديثة، بما يتماشى مع التوجه الحالي للتحول الرقمي.

تعد طوبة المنصة الرقمية هي الأولى من نوعها في المنطقة وأولى منتجات Madinet Masr Innovation Labs، ويأتي اسم المنصة الرقمية من كلمة "طوبة" وهي أيضا وحدة قياس ابتكرتها شركة مدينة مصر، حيث تتكون الوحدة العقارية من عدد طوب محدد لاقتنائها.

وانطلاقًا من شعارها "براحتك"، تتيح منصة طوبة القدرة على اختيار الوحدة والتعاقد على 15% من إجمالي عدد الطوبثم استكمال الطوب المتبقي من خلال نظام مريح ومرن للسداد علي مدار العام واختيار مدة السداد حتى ١٠ سنوات وفق احتياجاته حسب دخله ومتغيراته المالية دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات، بالإضافة إلى ذلك، تتيح طوبة عبر تطبيقها الإلكتروني الاطلاع على رصيد الطوب الذي يمتلكه بالفعل بسهولة، ونسبة التملك التي وصل إليها، وسعر الطوبة الحالي وفق متغيرات السوق، دون الحاجة لزيارة فرع الشركة.كما يمكن للعميل من خلال طوبة استبدال العقار بأكبر، ويتم احتساب فرق الطوب فقط بين الوحدتين وتعديل حساب عدد الطوب المتبقي، ويبدأ تسليم الوحدة خلال أربع سنوات.

وتعليقا على إطلاق منصة "طوبة"، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "رسالتنا أن ندفع النمو في مصر بتطوير مجتمعات مستدامة، ولذلك أطلقنا منصة طوبة التي ستغير من مفهوم التطوير العقاري في مصر عن طريق تقديم حلول تعالج بعض التحديدات المرتبطة باقتناء العقار من خلال نظم دفع مبتكرة لمساعدة العملاء على امتلاك العقار الخاص بهم وفقا لإمكانياتهم دون الارتباطات بشيكات والتزامات مادية في مواعيد محددة، وفي نفس الوقت المساهمة في نمو القطاع عن طريق إتاحة حلول مبتكرة لتشجيع الاستثمار واقتناء العقار".

وتهدف مدينة مصر إلى ابتكار حلول يحتاجها السوق العقاري لتلبية احتياجات العملاء، والتغلب على تحديات الاستثمار والتطوير العقاري، ضمن خطة طموحة للتوسع في مجالات متعددة انطلاقا من رسالتها نحو خلق مجتمعات مستدامة، ونموها اقتصاديا.

وتعمل شركة مدينة مصر حاليًا على بناء جيل جديد من الشباب، قادر على تطبيق معايير الاستدامة فى كل قطاعات الشركة ومنتجاتها، للاستثمار في المستقبل، والتشجيع على تقديم أحدث الحلول والأفكار المتطورة، لتغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه داخل السوق المصري، وتلبية جميع احتياجات العملاء المتغيرة في ظل حالة النمو التي يشهدها السوق.