مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

لقى شاب مصرعه وأصيب 2 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى نقل ثقيل بطريق محور الضبعة اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز وادي النطرون، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة شاب و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ونقل ثقيل بطريق العلمين بالكيلو 140 اتجاه القاهرة

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى:" سيد سيد محمود أحمد"، 35 عامًا، مقيم روض الفرج القاهرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من “ محمد عبد الرؤوف محمد، 35 عاما، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليسرى، أحمد فوزي عبد العزيز، 32 عاما” ، مقيم الجيزة، ونقل المصابان إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.