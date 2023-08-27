رئيس الشيشان: القوات الروسية تصد هجومًا أوكرانيًا في دونيتسك

قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية صدت محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في منطقة "كليشتشييفو" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف قاديروف - عبر "تلجرام" ونقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "العودة إلى الأخبار من منطقة كليشتشييفو.. أظهر فيديو جديد النتائج التي حققتها وحدة (أخمات) الخاصة بالاشتراك مع جنود من فيلق الجيش تحت القيادة الحكيمة للجنرال أبتي علاء الدينوف".. وتابع قائلا "هذه هي النتائج المؤسفة لمحاولة الجيش الأوكراني الهجوم هذا الصباح".

كما نشر رئيس الشيشان مقطع فيديو يظهر معدات مدمرة وحطام طائرات هجومية أوكرانية.