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الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

غدًا.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول أوضاع قوات حفظ السلام في جمهورية مالي

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة غدا الاثنين حول أوضاع القوات المتعددة الجنسية التي تعمل على تثبيت الأوضاع في جمهورية مالي تحت علم الأمم المتحدة.

ويأتي الاجتماع على ضوء خطة سحب تلك القوات من الأراضي المالية بنهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يتحدث في جلسة الغد الجاسم واني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس البعثة الأممية المتعددة الجنسية (MINUSMA) العاملة في مالي، وذلك في جلسة مفتوحة تعقبها جلسة تشاور مغلقة.

تجدر الإشارة إلى أن الأربعاء المقبل سيشهد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة العقوبات الدولية المفروضة على جمهورية مالي.

مجلس الأمن مالي الامم المتحده