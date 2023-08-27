تعرف على الرباعي المرشح لأفضل مهاجم في الدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن الرباعي المرشح للقب أفضل مهاجم في الدوري الممتاز للموسم الماضي في الاستفتاء الذي يتم بتصويت الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عبر "تويتر" صور للاعبين الـ4 المرشحين وعلق عليها: ‏حان الآن موعد اختيار أفضل مهاجم في دوري ‎رابطة الأندية المحترفة.. جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري ومحمد شريف مهاجم الأهلي ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان وفخري لاكاي مهاجم بيراميدز.. الاختيار يتم بناءً على التصويت من خلال جميع منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري حقق لقب هداف الدوري برصيد 16 هدفا بينما سجل الثلاثي شريف وحمدي زكي لاكاى كل منهم 11 هدف في الموسم الماضي.