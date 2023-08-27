نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل خريجي كلية التربية النوعية

شهد د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، حفل خريجي كلية التربية النوعية الدفعة (٢٨) ، بحضور د.هانى حلمى عميد الكلية ، د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، د.شحته حسنى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، د.عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى ، د.إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، د.أكمل شوقي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، د.أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ورؤساء الأقسام والوحدات بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

بدأت فعاليات الإحتفالية بطابور عرض للخريجين ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وخلال كلمته توجه د.عاطف حسين بالشكر إلي إدارة كلية التربية النوعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على التنظيم المتميز للإحتفالية، كما تقدم بالتهنئة لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير في سبيل الوصول لهذا اليوم الذي يحتفلون فية بنجاح أبنائهم وتفوقهم ، موجها لشباب الخريجين الدعوة للعمل المستمر والدؤوب خلال حياتهم القادمة ، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح .

كما توجه د.هاني حلمي بالترحيب بجميع الحضور وخالص التهاني للخريجين ، مؤكدا أن الجامعة لم تبخل بتقديم الدعم الكامل طوال الأربع سنوات للوصول إلي هذا اليوم ، مؤكدا ثقته في خريجي الكلية الواعدين لكفاءتهم وقدرتهم على الإندماج فى مجالات سوق العمل المختلفة .

وعلي هامش الاحتفالية أقيم حفلا موسيقيا تحت إشراف د.ريهام إيهاب زايد رئيس قسم التربية الموسيقية ، والذى أشاد به جميع الحضور .

وفي ختام الإحتفالية قام د.عاطف حسين ود.هاني حلمى و د.أحمد عنانى بمنح دروع التميز لأوائل الخريجين ، متمنين لهم النجاح في مسيرتهم العملية ، كما تم إهداء درعا تذكارية للدكتور أحمد عنانى تقديرا لجهود سيادته فى الإشراف على الأنشطة الطلابية بالجامعة بما يساهم فى إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وصناعة المستقبل ، كما تم إهداء دروعا تذكارية أيضا للسادة وكلاء الكلية وتكريم جميع القائمين علي الحفل.