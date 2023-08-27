سمير فرج يكشف تفاصيل استئناف مفاوضات سد إثيوبيا بعد توقف 3 سنوات

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أنه بعد 10 سنوات من التفاوض بشأن سد إثيوبيا لم يتم الوصول إلى نتيجة، وتم حاليا استئناف المفاوضات التي توقفت لفترة دامت 3 سنوات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن المفاوضات عادت بعد لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد واتفقا على استئناف المفاوضات

وأكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن هناك ضغطا على إثيوبيا من بعض الدول العربية والأجنبية لإنهاء هذه المشكلة.

ولفت إلى أن مصر وضعت مبدأ في هذه المسألة هو حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في حصة عادلة من المياه.

وأردف أن هدف مصر ليس تقليل التنمية في إثيوبيا ولكن عليهم تنمية بلادهم وإنتاج كهرباء وتعطي جوارها ولكن مع الحفاظ على حق مصر في حصتها من مياه النيل.

واستطرد أن مصر لها حق تاريخي وقانوني في مياه نهر النيل، معبرًا عن تفاؤله هذه المرة للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن مياه النيل، نريد الخير لنا ولإثيوبيا والسودان.