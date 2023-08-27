اتحاد المستثمرين: ارتياح كبير لقرارات الرئيس.. والانضمام لـ"بريكس" يدعم الاقتصاد

قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يستمع إلى كافة الآراء والمقترحات بكل ما يخص الاستثمار، مضيفا أن القرارات التي وجه به الرئيس اليوم تدعم الصناعة المصرية وتساعد على تطويرها.

أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، أصدر من قبل عدة قرارات انعكست بشكل إيجابي على سوق الاستثمار، موضحا أن القرارات التي يوجه بها الرئيس تمنح فرص جيدة للمستثمرين وتشجع وتجذب الاستثمار للدولة المصرية.

وكشف عن إنشاء مصانع جديدة بتمويل دولاري من الخارج بقيمة 25 مليون دولار، موضحا أن الدولة المصرية مستهدفة من قوى كارهة لها، خاصة في ظل التقدم الذي تحققه ومؤخرا انضمامها لتجمع بريكس.

كما أكد أن مصر دولة قوية وجاذبة للاستثمار الخارجي، مشيرا إلى أن الانضمام لتجمع بريكس سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، مشددا على أن الاقتصاد المصري قوي، كما أن الدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية.

وتابع أن أبعاد انضمام مصر لتجمع بريكس سيشجع على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أنه لن يتم إسناذ أي أراضي إلا لو كانت مرفقة، وهو ما يساعد على جذب الاستثمارات ومهم جدا.

وأكد أن هناك ارتياحا لدى رجال الأعمال بعد قرارات الرئيس السيسي الخاصة بعمليات الاستثمار، مشددا على أن الرئيس وجه الحكومة بتذليل كافة العقبات والقضاء على البيروقراطية، وإنهاء إجراءات تسليم لأراضي للمستثمرين في أقل وقت، وبات يستغرق أياما بعد أن كان يأخذ شهورا.

