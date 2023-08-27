سمير فرج يكشف أسرارًا عن دور روسيا قبل نصر أكتوبر

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن العلاقات المصرية الروسية عظيمة بدأت عام 1952 عندما سعت مصر لبناء جيش قوي

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن أول صفقة أسلحة عسكرية اشترتها مصر من الاتحاد السوفيتي كانت في 1955 .

ولفت اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إلى أن التدريب والتسليح في الجيش المصري كان من القوات الروسية خلال حرب أكتوبر.

وشدد على أن القوات المسلحة فقدوا كل الأسلحة في 1967، ولكن الجانب السوفيتي زود مصر خلال 8 أشهر بكل الأسلحة الحديثة وعوضها عما فقدته كما ساعدوا مصر في التنمية

واستطرد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن من أهم قرارات الرئيس السادات هو طرد الخبراء الروس قبل حرب أكتوبر 1973، حتى لا يقال إن السوفيت هم من خططوا لحرب أكتوبر.

وقال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن مصر رابع دولة في العالم لديها مركز قيادة استراتيجي، لافتا إلى أن الرئيس بوتين احتفى بالرئيس السيسي عندما زار روسيا.

