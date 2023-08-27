نادية مصطفى: مهرجان القلعة لا يقل أهمية عن المهرجانات الفنية الأخرى

أعربت الفنانة نادية مصطفى، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ31، كما ترى أن جمهور القلعة من المقربين لقلبها بل وتعتبرهم بمثابة الأهل والأصدقاء، موجهة الشكر لدار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة على حرصها ودعمها الدائم للمهرجان، والشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلانية على مساندتها للمهرجان ونقل كل حفلاته مباشرة على قناة "الحياة".

وأضافت مصطفى، خلال لقائها على قناة الحياة، قبل انطلاق حفلها بعد قليل، أن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء لا يقل أهمية عن باقي المهرجانات الفنية الأخرى، خاصة أنه يقام في قلعة صلاح الدين، قلعة الثقافة والفنون، مؤكدة أن إدارة المهرجان حرصت على انتقاء الأصوات الفنية لتقديم برنامج فني ثري يليق بجمهور القلعة.

وأوضحت مصطفى، أنها عندما طرحت البوستر الدعائي لحفلها بالمهرجان على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انهالت عليها تعليقات المتابعين بالمباركة وترشيح بعض الأغاني المحببة لديهم، مؤكدة أنها تغنى من أجل الجمهور وتلبية اختياراته.

وعن أغنيتها الجديدة "يسلملي ذوقهم"، أكدت مصطفى، أنها حرصت على تقديمها باللهجة المصرية، وتصويرها في منطقة الأهرامات تعبيرا عن الأصالة والروح المصرية الخالصة، موجهة الشكر للمخرجة رودينا حاطوم، على تعاونها في كليب الأغنية، فالأغنية من كلمات نور عبدالله وألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع الهامي دهيمة، وأحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

يقام مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته ال31 ، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، خلال الفترة من ٢٥ أغسطس الجاري حتى ٧ سبتمبر المقبل، بمسرح المحكي.