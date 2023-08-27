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الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هنا توشكى.. أرض النبتة الطيبة| "البوابة نيوز" في مشروع الأمل والعمل.. شاهد

توشكى.. مشروع الأمل
توشكى.. مشروع الأمل والعمل
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منذ زيارة الرئيس السيسي لتوشكى 2017 كان الإصرار والتحدي على النجاح

الأبطال روضوا الجبال وتحدوا التضاريس

رسموا بعرقهم وجهدهم اللون الأخضر في كل مكان

بدأ  التحدي في 2017 باستصلاح 25 ألف فدان

2018 بدأ تنفيذ مشروع التمور بزراعة 2.4 مليون نخلة في 37 ألف فدان

2019 بدأ مشروع تنمية جنوب الوادي في توشكي على 500 ألف فدان

في توشكى 250 ألف فدان تم زراعتها بالقمح

من المستهدف زراعة العام ما يقرب من 200 ألف فدان أخرى

ليصبح الإجمالي 450 ألف فدان من القمح

ومن المخطط أن تصل إلى 600 ألف فدان في 2024

من المستهدف زراعة ما يقرب من 37 إلى 40 ألف فدان من النخيل والزراعات الطبية والعطرية والذرة والليمون والعنب والمانجو وغيرها إلى جانب المنشأت الصناعية لإنتاج  السكر والأخشاب



في توشكى ما يقرب من 2500 عامل مدني يعملون بكل جد وإخلاص وعمالة غير موسمية

شاهد التفاصيل..

ارض توشكى توشكى مشروع توشكي مشروع جنوب الواجى فى توشكى