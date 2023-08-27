هنا توشكى.. أرض النبتة الطيبة| "البوابة نيوز" في مشروع الأمل والعمل.. شاهد

منذ زيارة الرئيس السيسي لتوشكى 2017 كان الإصرار والتحدي على النجاح
الأبطال روضوا الجبال وتحدوا التضاريس
رسموا بعرقهم وجهدهم اللون الأخضر في كل مكان
بدأ التحدي في 2017 باستصلاح 25 ألف فدان
2018 بدأ تنفيذ مشروع التمور بزراعة 2.4 مليون نخلة في 37 ألف فدان
2019 بدأ مشروع تنمية جنوب الوادي في توشكي على 500 ألف فدان
في توشكى 250 ألف فدان تم زراعتها بالقمح
من المستهدف زراعة العام ما يقرب من 200 ألف فدان أخرى
ليصبح الإجمالي 450 ألف فدان من القمح
ومن المخطط أن تصل إلى 600 ألف فدان في 2024
من المستهدف زراعة ما يقرب من 37 إلى 40 ألف فدان من النخيل والزراعات الطبية والعطرية والذرة والليمون والعنب والمانجو وغيرها إلى جانب المنشأت الصناعية لإنتاج السكر والأخشاب
في توشكى ما يقرب من 2500 عامل مدني يعملون بكل جد وإخلاص وعمالة غير موسمية
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