شبورة ورياح وأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وكذلك أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري، وفرص أمطار ضعيفة على السواحل الشمالية الغربية مطروح والسلوم على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى 28، وعلى شمال الصعيد 37 والصغرى 23 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 درجة .