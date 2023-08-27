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الأحد 27 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يتعادل مع دمنهور وديًا استعدادًا للموسم الجديد

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يتعادل مع دمنهور ١-١ودياً
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري مع نظيره دمنهور ، إيجابياً بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 أمام دمنهور، أحرز هدف الاتحاد السكندري بنجامين بواتينج، وشهد اللقاء تألق بنجامين بواتنج ، والواعد زغلول محمد والحبيب حسن وظهور جيد من أحمد الشيخ.

ومنح طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري راحة سلبية لمابوبولو عن المباراة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري انتظم في معسكر مغلق بأحد فنادق الثغر، منذ أمس السبت، ويستمر لمدة ١٠ أيام ، في إطار استعدادات الموسم الجديد، ويتخلله عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد .

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