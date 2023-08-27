محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية القنان بإدفو.. صور

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فور إخطاره بتعرض أعداد كبيرة من النخيل والزراعات لحريق بقرية القنان التابعة لمركز إدفو الجهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق الذى اندلع فى كرم النخيل بالقرية ، ثم امتدت إلى الأشجار حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة بالقرية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وقد صرح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأن جهود السيطرة على الحريق الكبير استمرت لأكثر من ٥ ساعات شاركت فيها ٦ عربات مطافئ كبيرة ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه ، بالإضافة إلى عدد من اللودرات لتقليم وإسقاط أشجار النخيل التى اندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وإحتوائها ، لافتاً إلى المتابعة اللحظة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بإشراف من الرائد محمود الشريف قائد الحماية المدنية بإدفو ، بجانب القيادات المحلية والشرطية مدعمين بالمعدات والعربات ، وسط مشاركة واسعة من أهالى القرية .

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