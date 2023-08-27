الدوري الإيطالي.. أوسيمين على رأس هجوم نابولي أمام ساسولو

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لنادي نابولي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة ضيفه ساسولو، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف نابولي المباراة على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، واعتمد جارسيا على فيكتور أوسيمين لقيادة الهجوم إلى جانب ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري.

ويبدأ نابولي المباراة أمام ساسولو بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - خوان خيسوس - ماتياس اوليفيرا

خط الوسط: أندري زامبو أنغويسا - ستانيسلاف لوبتكا - بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - فيكتور أوسيمين - جياكومو راسبادوري

من جهة أخرى، يبدأ ساسولو المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: اندريا كونسيلي

خط الدفاع: جيريمي تولجان - مارتين إيرليتش - روان تريسولدي - ماتياس فينا

خط الوسط: ماتيوس هينريك - ماكسيم لوبيز - دانييل بولوكا - نديم بايرامي - أرماند لوريونت

خط الهجوم: اندريا بينامونتي

واقتنص نابولي نقاط الجولة الأولى بعدما فاز على فروسينوني بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خسر ساسولو من أتلانتا بهدفين دون رد.