أستاذ اقتصاد: الحزب العمالي في إنجلترا مستفيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي

قال الدكتور محسن السلاموني أستاذ الاقتصاد، إن هناك العديد من المخاوف العالمية بشأن حالة الانكماش والركود في جميع الدول بسبب الأزمة المالية العالمية.

وأضاف خلال مداخلة مع شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك مخاوف من حدوث ركود في بريطانيا بعد معاناة الشركات من انكماش حاد في شهر أغسطس، فالاقتصاد البريطاني يمر بأزمة اقتصادية ضخمة بعد خروجه من الاتحاد الأوروبي والحرب الروسية الأوكرانية والانتخابات القادمة في إنجلترا في 2024.

وأشار إلى أن هناك وضعا اقتصاديا وسياسيا ومشاكل اقتصادية نتيجة تضخم عال وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا.

وأوضح أن الانتخابات القامة تشير إلى أن الحزب العمالي مسيطر على الجمعيات العمالية في إنجلترا ومن مصلحته أن يكون هناك حالة من عدم الاقتصاد السياسي والاجتماعي في الدولة وبذلك شجعوا على انتشار الاضطرابات في إنجلترا.

