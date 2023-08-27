رئيس جامعة المنيا الأهلية يبحث تعزيز التعاون مع جامعة دراية

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، الدكتور علاء عشماوي رئيس جامعة دراية، والدكتور محمد مصطفي نائب رئيس الجامعة بحضور الدكتور ابو هشيمة مصطفى القائم باعمال نائب رئيس جامعة المنيا الاهلية للشئون الأكاديمية ، وذلك بمقر الجامعة الأهلية بمدينة المنيا الجديدة؛ لبحث تعزيز سبل التعاون وتفعيل الشراكات بين الطرفين في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والمشاركة في الأنشطة العلمية وتبادل الإنتاج الفكري وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، كنواة لتحالف أقليم شمال الصعيد.

وخلال اللقاء أكد د. عصام فرحات حرص الجامعة على فتح سبل التعاون المشترك، وتوسيع الشراكات التعليمية والبحثية مع كافة المؤسسات الاكاديمية المعتمدة بوزارة التعليم العالي، سواء في مجال التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة؛ تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠ التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، والتي تضمنت اهم محاورها التواصل والمشاركة الفعالة مع المؤسسات التعليمية لخلق بيئة تعليمية متطورة وسد الفجوة بين برامج التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل لكل أقليم من أقاليم مصر طبقاُ لأنشطته الاقتصادية التي يتميز بها.

كما تم خلال الزيارة مناقشة توقيع بروتوكول للتعاون بين الطرفين يتضمن اتاحة التدريب للطلاب في المعامل، واستخدام الإمكانيات العلمية المتوفرة لدى الطرفين، والتوصيف للمقررات الدراسية وتدريسها.

وفي نفس السياق أجري د. فرحات، يرافقه الدكتور أبو هشيمة مصطفي، صباح اليوم جولة تفقدية بجامعة المنيا الأهلية؛ لمتابعة سير إجراءات قيد الطلاب المقبولين مبدئياً بالمرحلة الثانية للعام الجامعي 2023/2024، وانتظام استلام أوراقهم، وذلك بعد أن أعلنت الجامعة عن المقبولين بالمرحلة الثانية والذي سبق أن تقدموا إلكترونياً، وفقاً للحدود الدنيا المعلنة للقبول المبدئي بالكليات السبع المتاحة لهذا العام.

ووجه رئيس الجامعة بتيسير كافة الإجراءات، وتوفير جميع وسائل الراحة لجميع الطلاب، والرد على كافة الاستفسارات حرصاً على مستقبلهم، مؤكداً على الطلاب بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم إعلانه من قواعد القبول والتعليمات الواجب اتباعها سواءً للقبول المبدئي والنهائي للرغبات بناء علي رغبات الطلاب وترتيبها، والمواعيد المحددة لإنهاء إجراءات القيد بكل مرحلة، وإلا سيتم سقوط حق الطالب في القيد واستبداله بالطلاب علي قوائم الانتظار، مشيراً بأن الجامعة الأهلية تسعي لتقديم أعلي مستويات الخدمة لطلابها في ضوء جهود الدولة واهتمامها بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي الجامعي وتنوع مساراته، وزيادة البرامج الجديدة التخصصية التي تخدم سوق العمل المستقبلي، وتفتح باب أمل لمستقبل التعليم للأجيال القادمة.