وزير التموين: مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على إقامة معرض أهلا مدارس الشهر المقبل

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزارة بإرسال خطاب إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للموافقة على إقامة معرض “أهلا مدارس” الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر؛ وذلك ما بين 9 و15 سبتمبر القادم لحين بدء العام الدراسي المقبل.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش حجر أساس المستودع الاستراتيجي في محافظة الأقصر إن المعرض اهلا مدارس الرئيسي يقام بالتعاون والتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك اتحاد الغرف التجارية .

واضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن التنسيق بهدف توفير كافة المستلزمات الدراسية من كتب وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية جلدية وملابس و خلافه.

وأشار المصيلحي إلي أنه يجري حاليا التنسيق مع الغرف التجارية بهدف إقامة معارض أهلا مدارس في كافة محافظات الجمهورية.

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت افتتاح معارض أهلا مدارس في كافة مراكزها البالغة 7 ، وبتخفيضات تراوحت من 15 إلى 25٪، بالإضافة إلي مشاركة المحال التجارية والمكتبات بمنافذهم دون التوجه إلى مقر المعرض.