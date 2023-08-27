كلوب يحسم قرار انتقال محمد صلاح إلى السعودية

كشف المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، قرار الفريق بخصوص مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعد الشائعات التي دارت، خلال الفترة الماضية، حول انتقاله إلى دوري روشن السعودي.

وفي تصريحات صحفية قبل مباراة نيوكاسل ضد ليفربول، أكد كلوب أن محمد صلاح ليس للبيع، قائلا: "لم يتغير أي شيء بالنسبة لموقف محمد، صلاح ليس للبيع".

وكانت تقارير إعلامية سعودية، قد أفادت بأن صلاح، سينضم إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة، في صفقة تاريخية.

وذكرت قناة الرياضية السعودية، أن صلاح سيشارك في مباراته الأخيرة مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، قبل أن يغادر إلى دبي لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدا لانضمامه إلى نادي اتحاد جدة.

وقال الصحفي الإيطالي البارز المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، رودي جاليتي، إن صلاح أعلم مسؤولي ليفربول برغبته في الانتقال إلى اتحاد جدة لبدء مرحلة جديدة في مشواره الرياضي بدوري المحترفين السعودي.