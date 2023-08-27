عماد البناني: سأدعو لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك

أعرب عماد البناني رئيس اللجنة التي تدير الزمالك، عن سعادته بتولي مهمة رئاسة النادي بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الزمالك قلعة رياضية كبيرة في مصر والعالم العربي وأفريقيا .

أضاف البناني في تصريحات إعلامية مساء اليوم الأحد، أول قرارات اللجنة ستكون سريعة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك.

وتابع: أقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات الزمالك المقبلة، ولن أميل لطرف على حساب آخر .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر ستمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي بدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيخوض الفارس الأبيض لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه أحد أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبلين.