فجروا الجبال.. نقيب الزراعيين يكشف أكبر تحدٍ واجه الدولة بتوشكى

كشف سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن توشكى من أهم المشروعات القومية التى نفذتها الدولة، وواجهت تحدٍ كبير وتم تفجير أحد الجبال لإنشاء الترع في توشكى

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه تم استصلاح 550 ألف فدان في توشكى ومن المقرر أن يصلوا إلى مليون فدان .

وأضاف سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن هناك بعض الأراضي التي تمتلكها شركات القطاع الخاص في توشكى تنتج قمح وفواكه ونخيل .

ورد على بعض المطالبين بوقف المشروعات الزراعية، قائلا: لولا المشروعات القومية وضعنا كان هيبقى أيه؟!، إحنا المفروض نطالب بالمزيد.

وأردف أن هناك استقرار في الخضروات والفاكهة ولكن يوجد استيراد كميات كبيرة من القمح والذرة، معلقا «ربنا حمى مصر بالمناخ المعتدل الذي مكنها من إنتاج محاصيل مختلفة».

وشدد سيد خليفة نقيب الزراعيين على أنه لا بد من زيادة المساحات الزراعية في الوداي والدلتا بحزمة تحفيزية، موضحا أنه لدينا 2 مليون نخلة في أراضي توشكى.

وطالب بضرورة تقديم حزم تحفيزية للمزارعين وزيادة المساحات في الوادي والدلتا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون الأولوية للقمح والذرة في زراعة الأراضي .

