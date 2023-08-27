31-30.. يد الزمالك يخسر البطولة العربية أمام الكويت الكويتي

خسر فريق يد الزمالك، أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 31-30، وذلك ضمن مباراة نهائي البطولة العربية للأندية التي أقميت مساء اليوم الأحد، بالبطولة التي تستضيفها السعودية وتؤهل لكأس العالم للأندية المقبل.

حسم الزمالك الشوط الأول بنتيجة 18-16، ثم تراجع في الشوط الثاني ليفقد لقبا مهما كانت تعول عليه الجماهير البيضاء للتأهل لكأس العالم للأندية .

يقود الفريق الأبيض فنيًا كل من: أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مدربًا مساعدًا وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.