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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

31-30.. يد الزمالك يخسر البطولة العربية أمام الكويت الكويتي

يد الزمالك
يد الزمالك
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خسر فريق يد الزمالك، أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 31-30، وذلك ضمن مباراة نهائي البطولة العربية للأندية التي أقميت مساء اليوم الأحد، بالبطولة التي تستضيفها السعودية وتؤهل لكأس العالم للأندية المقبل.

حسم الزمالك الشوط الأول بنتيجة 18-16، ثم تراجع في الشوط الثاني ليفقد لقبا مهما كانت تعول عليه الجماهير البيضاء للتأهل لكأس العالم للأندية . 

يقود الفريق الأبيض فنيًا كل من: أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مدربًا مساعدًا وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.

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