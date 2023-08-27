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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سان جورج الإثيوبي يتأهل لمواجهة الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

فريق سان جوج الأثيوبي
فريق سان جوج الأثيوبي
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تأهل فريق سان جورج الإثيوبي لمواجهة النادي الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره كم كم بطل زنجبار، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات إياب الدوري التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
سجل فريق كم كم هدفه الأول في الدقيقة الثاني من الوقت البدل ضائع من الشوط الأول، ولكن استقبل بعد ذلك 3 أهداف من سان جورج جاءت عن طريق كل من، دافيد في الدقيقة 49، وزيليك في الدقيقة 65، وإيربو في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز ممثل إثيوبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبهذه النتيجة يحسم فريق سان جورج التأهل إلى دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز على كمكم بنتيجة 5-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور التمهيدي، ويضرب موعدا مع الأهلي في الدور المقبل.

يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” ابعد الأهلي “حامل اللقب” من المشاركة في الدور التمهيدي على ان يبدأ حملة الدفاع عن اللقب من دور الـ32.

فريق سان جورج الإثيوبي دوري أبطال أفريقيا النادي الاهلي